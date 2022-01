Kendt journalist anholdt for at fornærme Erdogan

Tyrkiske myndigheder har anholdt en kendt tv-journalist ved navn Sedef Kabas under anklager om, at hun skulle have fornærmet landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, under en udsendelse.

Det oplyser Kabas' advokat lørdag.

Ifølge advokaten blev Sedef Kabas pågrebet i sit hjem natten til lørdag. Det skulle være sket, få timer efter at hun kom med en kommentar om præsidenten, som hun derefter delte på Twitter med sine cirka 900.000 følgere.

Det kan straffes med fængsel mellem et og fire år at fornærme præsidenten i Tyrkiet. På Twitter fordømmer Erdogans talskvinde, Fahrettin Altun, journalisten.

- En såkaldt journalist fornærmer tydeligvis vores præsident på en tv-kanal, som ikke har noget andet formål end at sprede had.

- Jeg fordømmer denne arrogance og uanstændighed på det kraftigste. Dette er ikke bare umoralsk, det er også uansvarligt, skriver Altun.

Omvendt kalder Tyrkiets journalistforbund anholdelsen af Sedef Kabas for 'et alvorligt angreb på ytringsfriheden'.

Menneskerettighedsorganisationer har gentagne gange anklaget Tyrkiet for at undergrave pressefriheden ved at anholde journalister og lukke regeringskritiske medier.

Anklagerne er taget til, siden Erdogan afværgede et kupforsøg i juli 2016.

Organisation Journalister uden Grænser (RSF) placerede i 2021 Tyrkiet som nummer 153 af 180 på sit pressefrihedsindeks.

Alene i 2020 efterforskede tyrkiske myndigheder 31.297 sager, der skulle dreje sig om fornærmelser af præsidenten. Ud af disse førte 7790 til deciderede sigtelser, hvilket resulterede i 3325 domfældelser.

Det viser data fra Tyrkiets justitsministerium.

Siden Erdogan blev indsat som præsident i 2014, er næsten 13.000 mennesker blevet dømt under paragraffen om fornærmelser af præsidenten.