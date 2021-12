Kendt mærke under hård kritik

Tøjmærket Canada Goose får hård kritik fra Kinas forbrugerbeskyttelses organisation. De anklages for at 'mobbe' kunder til ikke at returnere

Det eksklusive vintertøjsmærke Canada Goose har kun eksisteret i Kina i tre måneder.

Men de har allerede fået noget af et fur fra Kinas version af Forbrugerrådet Tænk.

Angiveligt skulle ansatte have mobbet en forbruger til ikke at returnere sin vare.

Det skriver Reuters.

Gik viralt

En kvinde lavede et opslag om den dårlige behandling, hun oplevede i en Canada Goose butik. Opslaget gik senere viralt.

Hun ville returnere en vare til en værdi af 1790 dollars, eller 11.756 danske kroner, efter hun oplevede problemer med kvaliteten.

Ifølge hende blev hun fortalt af en Canada Goose-medarbejder, at ingen af de varer, de sælger i Kina, kan returneres.

'Forsvinde fra markedet'

Global Times har senere citeret Canada Goose for, at de nægter at have en 'no-refund' politik, og at de i skik med kinesisk lovgivning giver forbrugere lov til at returnere varer.

- Intet mærke har rettigheder over forbrugerne, lyder det fra China Consumer Association (CCA), som altså svarer til Forbrugerrådet Tænk.

- Hvis man ikke gør, som man siger, ser sig selv som en mægtig virksomhed, opfører sig arrogant og på en overlegen maner gør brug af diskriminerende retningslinjer, er nedladende og mobber kunder, vil man helt sikkert miste kundernes tillid og forsvinde fra markedet, lyder det fra organisationen.

Der har været spænding mellem Kina og vestlige virksomheder det seneste stykke tid, som har grobund i vestlige landes konflikt med Kina. Det har fået kinesiske forbrugere til i højere grad at gøre brug af lokale mærker.