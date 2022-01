Kidnapninger er blevet halveret i Verdens pirathotspot

Efter flere år med et stigende antal kidnapninger i Guineabugten blev der sidste år registreret et fald.

Tal fra International Maritime Bureau viser ifølge Danske Rederier, at 2020 satte rekord med 130 kidnapninger af søfolk i Guineabugten. I 2021 var det tal faldet til 57.

Det er en god nyhed, lyder det fra Danske Rederiers direktør, Anne H. Steffensen.

- Jeg er glad for at se, at både antal angreb og kidnapninger i Guineabugten endelig falder. I flere år har vi blot kunne konstatere, at flere og flere søfolk blev kidnappet i området, og vores bekymring er vokset år for år.

- Problemerne med pirateri er endnu ikke løst, men disse tal er bestemt en god nyhed, siger Anne H. Steffensen i en pressemeddelelse.

Den danske fregat 'Esbern Snare' blev i november sidste år sendt til farvandet sydvest for Afrika for at beskytte danske og internationale skibe mod pirateri.

Kort efter indsættelsen kom ni formodede pirater 24. november i ildkamp med de danske soldater.

Fire mænd blev dræbt, og fire andre blev anholdt. Tre af dem er siden løsladt, mens den fjerde fredag i sidste uge blev varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i København.

- Tallene afslører ikke direkte, hvilken betydning 'Esbern Snare' har haft for pirateriet. Men man skal ikke underkende, at en militær tilstedeværelse fra Danmark og andre nationer har en afskrækkende effekt.

- Det er ikke længere risikofrit for piraterne at angribe handelsflåden, og jeg ved, hvor meget udsendelsen af 'Esbern Snare' betyder for søfolkene og deres familier, siger Anne H. Steffensen.

På verdensplan faldt det samlede antal piratangreb og forsøg på piratangreb sidste år til 132 hændelser - det laveste siden 1994.

Samtlige kidnapninger af søfolk i 2021 skete dog i Guineabugten, så området er fortsat Verdens pirathotspot, skriver Internationale Maritime Bureau i en pressemeddelelse.

Danmark er en aktiv søfartsnation og har flere gange siden 2008, hvor truslen for alvor tog til, haft skibe og overvågningsfly indsat mod pirateri i Afrika.