Kiev meldes under angreb - 15 droner er skudt ned

Det ukrainske luftforsvar har mandag morgen skudt 15 droner ned. Dronerne havde kurs mod Ukraines hovedstad, Kiev.

Det oplyser Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram.

Øjenvidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at der tidligt mandag morgen kunne høres flere høje brag i Kiev og i omegnen af Kiev.

- Luftalarmer fortsætter i Kiev. Fjenden angriber hovedstaden med 'Shahed'-ammunition. Luftforsvaret er i arbejde, skriver Kievs militæradministration på Telegram.

Militæradministrationen skriver, at flere end 20 droner blev affyret mod Kiev.

Vitalij Klytjko, der er borgmester i Kiev, siger, at der ikke umiddelbart er meldinger om, at nogen er kommet til skade eller døde under angrebet.

Oleksij Kuleba, der er guvernør i Kiev-regionen, der ikke omfatter hovedstaden, siger, at infrastruktur og private huse er blevet beskadiget i droneangrebene.

Angreb mod Kyiv fredag førte til strømafbrydelser. Billedet er fra lørdag, hvor dele af hovedstaden fortsat var uden strøm. Foto: Sergei Chuzavkov/Ritzau Scanpix

Ifølge de foreløbige informationer er to personer blevet såret i Kiev-regionen.

- Terroristlandet fortsætter sin krig mod civilbefolkningen. Vi vil overkomme alt, siger Kuleba med henvisning til Rusland.

Reuters har ikke været i stand til uafhængigt at bekræfte de ovenstående informationer.

Når militæradministrationen taler om Shahed-droner, henviser den til den iranskfremstillede Shahed-136-drone. Det er en selvmordsdrone - eller kamikazedrone.

Dronen er ikke bemandet, men den bliver ødelagt i forbindelse med udførelsen af sin mission, nemlig at sprænge noget i luften.

Shahed betyder 'martyr'.

Tidligere natten til mandag har Oleksij Kuleba, der er guvernør i Kiev-regionen, også sagt, at regionen er under droneangreb.

Ifølge Ukraine har Rusland tidligere brugt Shahed-droner i krigen i Ukraine.

Et øjenvidne oplyser til Reuters, at der på grund af droneangrebet var opstået en brand i distriktet Sjevtsjenkivskyj, der ligger i det centrale Kiev og tidligere har været mål for angreb.

Det meste af natten til mandag har luftalarmerne i Kiev og omegnen af Kiev været i gang. Klokken 5.25 lokal tid gik luftalarmen i gang på ny.

Fredag blev der også meldt om eksplosioner i Kiev. Under angrebet blev vandforsyningen i hovedstaden ramt. I flere områder i Kiev førte angreb også til strømafbrydelser.

Også hovedstadens metrosystem blev sat ud af drift på grund af angrebene.