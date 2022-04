Kim Jong-un lover at booste Nordkoreas atomarsenal

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, vil fremskynde udviklingen af landets atomarsenal.

Det fortalte han mandag under en tale ved en militærparade i Pyongyang. Her blev blandt andet interkontinentale, ballistiske missiler vist frem.

Det rapporterer nordkoreanske statsmedier tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mandagens parade fandt sted i forbindelse med fejringen af grundlæggelsen af Nordkoreas væbnede styrker.

- Vi vil fortsætte med at tage skridt mod at styrke og udvikle vores nukleare kapaciteter i det hurtigst mulige tempo, sagde Kim Jong-un ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kim holdt sin tale sent mandag aften under paraden, der markerede 90-året for grundlæggelsen af Nordkoreas revolutionære hær på Kim Il Sung-pladsen i Pyongyang.

Nordkorea er i forvejen underlagt strenge internationale sanktioner som følge af sit atomvåbenprogram.

Samtidig er utallige forhandlinger om at afslutte programmet endt uden resultat.

I talen mandag sagde den nordkoreanske leder, at landets atomvåben er 'et symbol på national magt'.

- Som forberedelse på den turbulente politiske og militære situation og alle former for kriser i fremtiden vil vi øge vores atomberedskab yderligere i det højest mulige tempo, sagde han ifølge AFP.

Og selv om atomvåbnenes primære rolle er afskrækkende, kan de tages i brug, hvis Nordkoreas 'grundlæggende interesser' bliver angrebet, tilføjede han.

Det var i vid udstrækning ventet, at Nordkorea under militærparaden ville fremvise sit mest sofistikerede våbenarsenal.

Det gælder blandt andet 'monsteret', som er et ballistisk missil af typen Hwasong-17, samt hypersoniske ballistiske missiler.

Ifølge KCNA blev netop et Hwasong-17-missil vist frem mandag. Der skulle ifølge det nordkoreanske nyhedsbureau være tale om det samme missil, som blev testet den 24. marts.

Nordkoreanske medier har tidligt tirsdag morgen dansk tid endnu ikke offentliggjort billeder af paraden.