Kina balancerer på kanten af deflation

Mens vestlige centralbanker mange steder kæmper med høj inflation, står Kina med det modsatte problem.

Kina balancerer nemlig på kanten af deflation.

Forbrugerpriserne var således uændrede i juni sammenlignet med samme måned et år forinden.

Det oplyser Det Nationale Statistikbureau i Kina mandag.

I maj oplevede Kina en minimal stigning i forbrugerpriserne på 0,2 procent over 12 måneder.

Deflation er en udvikling, hvor forbrugerpriserne i et land falder.

Hvis det varer ved i en længere periode, er det et problem for økonomien, fordi det kan få forbrugerne til at holde igen med pengene i forventning om, at de kan få mere for pengene på et senere tidspunkt.

Deflation kan således være et tegn på økonomisk tilbagegang.

Den kinesiske kerneinflation, hvor fødevare- og energipriser fraregnes, var på 0,4 procent i juni på årsbasis mod 0,6 procent i maj.

Flere økonomer skeler især til kerneinflationen, da fødevare- og energipriser kan variere meget.

- Deflationen i brændstofpriser - en nøglefaktor bag den dæmpede inflation på det seneste - vil formentlig aftage over de kommende måneder, siger Zhichun Huang, økonom for Capital Economics, i en kommentar ifølge CNBC.

- Derfor forventer vi, at den samlede inflation stiger til omkring én procent i slutningen af dette år.

Kina har et mål om en inflation på årsbasis på omkring tre procent.