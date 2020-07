Kina beordrer USA til at lukke konsulat

Kinas udenrigsministerium har fredag morgen lokal tid beordret den amerikanske ambassade til at lukke sit konsulat i millionbyen Chengdu i den sydvestlige del af landet.

Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium i en erklæring.

- Kinas udenrigsministerium har informeret den amerikanske ambassade i Kina om ministeriets beslutning om at trække sin støtte til opretholdelsen og driften af det amerikanske generalkonsulat i Chengdu, skriver udenrigsministeriet.

- Ministeriet har også gjort det klart, at alle generalkonsulatets opgaver og begivenheder må indstilles.

Ifølge det kinesiske udenrigsministerium er lukningen af konsulatet i Chengdu 'et legitimt og nødvendigt svar på USA's urimelige tiltag'.

Meldingen kommer to dage efter en ordre fra det amerikanske udenrigsministerium om at lukke Kinas konsulat i Houston, Texas.

Onsdag oplyste udenrigsministeriet, at Kina har 72 timer til at lukke konsulatet.

Senere samme dag oplyste præsident Donald Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus, at det 'altid er en mulighed', at flere kinesiske konsulater i USA vil blive lukket.

Trump sagde også på pressemødet, at han havde bemærket en brand på konsulatet i Houston efter ordren om lukningen.

- Jeg antager, at de (kineserne, red.) brændte dokumenter og papirer, og jeg spekulerer på, hvad det handler om, sagde Trump.

I en erklæring fra det amerikanske udenrigsministerium onsdag stod der, at lukningen er beordret for at beskytte amerikansk ejendom og amerikanernes private oplysninger.

Ifølge udenrigsminister Mike Pompeo er beslutningen truffet, fordi Kina 'stjæler' intellektuel ejendomsret.

Regeringen i Kina har beskrevet den amerikanske beslutning om at lukke konsulatet i Houston som 'en politisk provokation'.