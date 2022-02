Kina beskylder USA for at optrappe krise i Ukraine

Kina beskylder USA for at 'forværre spændinger' og 'skabe panik' omkring krisen i Ukraine.

Den kinesiske reaktion onsdag kommer kort efter, at USA har bebudet sanktioner mod Rusland. Desuden har USA lovet at forsyne Ukraine med våben.

Kinas kommunistiske ledere har hidtil været noget tilbageholdende i forhold til krisen, hvor Rusland har sendt over 100.000 soldater til landets grænseområder ved Ukraine.

Fra kinesisk side er Vesten blevet kritiseret for at have bebudet nye sanktioner mod Rusland, efter at det har beordret styrker ind i de to ukrainske løsrivelsesregioner, som Moskva har anerkendt som selvstændige stater.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har tidligere understreget, at de bebudede sanktioner kun er en første bølge, som vil blive fulgt op af flere, hvis den russiske præsident, Vladimir Putin, udvider den militære operation ud over de to territorier i Donbass.

Kina siger, at USA med sanktionerne øger spændingerne omkring Ukraine, og Kina mener også, at våbenleverancer til ukrainerne vil forværre disse spændinger yderligere.

- USA's handlinger øger spændingerne og skaber panik - og det har endda lagt vægt på krigsplaner, siger Hua Chunying, som er talskvinde for Kinas udenrigsministerium.

- Hvis nogen kaster benzin på bålet og giver andre skylden, så er det uansvarligt og amoralsk, tilføjer hun.

Hun understreger, at Kina opfordrer alle parter til at vise respekt og udvise forståelse for andre legitime bekymringer over sikkerhed.