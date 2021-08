Kina gentager eksisterende klimaløfte i kortfattet besked

En omfattende og skræmmende FN-rapport kommer ikke umiddelbart til at ændre noget for Kinas håndtering af klimakrisen.

Det signalerer det kinesiske udenrigsministerium i en kortfattet udtalelse.

- Kina har insisteret på at prioritere en bæredygtig og grøn udvikling med lav CO2-udledning, skriver en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium i en udtalelse til nyhedsbureauet AFP.

I udtalelsen lægges der ikke op til, at Kina vil implementere nye tiltag.

Kina er verdens største udleder af CO2. Landet står ifølge den internationale statistikbank Statista for over en fjerdedel af klodens udledning.

Den kinesiske regering har sat et mål om, at landets CO2-udledning skal begynde at falde senest fra 2030. Landet skal være CO2-neutralt i 2060.

Rapporten fra FN's klimapanel, IPCC, der udkom mandag, forudser en dyster fremtid med blandt andet ekstrem varme og store oversvømmelser.

Det har fået flere stats- og regeringsledere til at opfordre til at gøre en ekstra indsats i kampen mod global opvarmning.

Ifølge IPCC ventes den gennemsnitlige temperatur i løbet af de næste 20 år at være steget mindst 1,5 grader sammenlignet med niveauet før 1900.

Dermed bliver det svært at leve op til Parisaftalen fra 2015.

Dengang blev næsten 200 lande ved FN's klimatopmøde i Frankrigs hovedstad, Paris, enige om at begrænse den globale temperaturstigning til 2,0 grader - og helst 1,5 grader - inden udgangen af dette århundrede.

Oversvømmelser i flere dele af verden har den seneste tid været med til at sætte fokus på nogle af klimaforandringernes konsekvenser.

Også Kina har været hårdt ramt af ekstremt nedbør.

Mandag blev over 80.000 mennesker således evakueret i den sydvestlige kinesiske provins Sichuan på grund af kraftig regn og oversvømmelser.