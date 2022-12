Kina lemper på retningslinjer for coronavirus

Personer i Kina med asymptomatisk eller mild coronavirus vil fremover kunne gå i hjemmekarantæne

Det oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission ifølge nyhedsbureauet Reuters.

BBC og Reuters kalder tiltaget det hidtil stærkeste tegn på, at Kina er ved at gå væk fra sin nultorancepolitik over for coronavirus.

Det sker som led i en plan, hvor der også lægges op til mindre strenge nedlukninger og mindre omfattende testning af befolkningen. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I næsten tre år har Kina slået meget hårdt ned på corona.

Men siden sidste uge er topembedsmænd i Kina kommet med udtalelser, der peger på en anden tilgang med et mindre alvorligt syn på sygdommen.

Det er blandt andet sket i kølvandet på protester mod de strikse pandemitiltag på tværs af landet.