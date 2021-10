Kina rasler med sablen: Hidtil største indtrængen i Taiwan-zone

To bølger på i alt 38 kinesiske kampfly er fløjet ind i Taiwans luftforsvarszone.

Det udgør den hidtil største kinesiske indtrængen i zonen.

Under første bølge fredag fløj 25 kinesiske fly ind i den sydvestlige del af Taiwans luftforsvarszone ved Dongshaøerne. Heriblandt var to fly, som kan bære atomvåben.

De to bombefly var de fly, der kom tættest på øerne. Det viser et kort udgivet af Taiwans forsvarsministerium.

Senere fløj 13 yderligere fly ind i Bashikanalen. Det er et strategisk vigtigt stræde mellem Taiwan og Filippinerne.

Den kinesiske indtrængen fredag faldt sammen med markeringen af grundlæggelsen af Folkerepublikken Kina.

Taiwan meddeler, at det sendte kampfly den anden vej. Det var ment som en advarsel til de kinesiske fly. Samtidig blev Taiwans missilsystemer sat til at overvåge flyene.

- Kina har tankeløst udvist militær aggression og skader hermed den regionale fred, siger Taiwans leder, Su Tseng-chang, lørdag lokal tid.

En luftforsvarszone er ikke nødvendigvis en del af et lands luftrum eller territorium. Det er et område, hvor udenlandske fly identificeres og overvåges på grund af nationale sikkerhedsinteresser. Lande kan således på egen hånd erklære, at et område hører til zonen.

Kinas regering i Beijing insisterer på, at Taiwan fortsat er en del af folkerepublikken Kina.

Øen er derfor diplomatisk isoleret, og kun få lande anerkender Taiwan som en selvstændig stat.

Kina har endnu ikke udtalt sig om fredagens flyvning. Landet har tidligere sagt, at det handler om at beskytte den kinesiske suverænitet. Samtidig tager Kina ofte afstand fra Taiwans samarbejde med USA.

Den hidtil største kinesiske flyvning i luftforsvarszonen fandt sted i juni i år. Her trængte 28 kinesiske fly ind i området.

Den slags flyvninger plejede at være sjældne. Men de er over en årrække blevet mere og mere hyppige. De udføres typisk for at markere kinesisk utilfredshed på særlige tidspunkter, skriver nyhedsbureauet dpa.

Således trængte 24 kinesiske fly ind i luftforsvarszonen i sidste uge, da Taiwan søgte om optagelse i en transatlantisk handelsaftale.

Taiwan opstod som republik i 1949, da tabende nationalistiske styrker under den kommunistiske revolution på fastlandet etablerede sig på øen.