Kina sender 28 millioner i nedlukning under ny smittestigning

Kina melder om det højeste smitteniveau i landet i mere end fem måneder.

Fire byer er lukket ned, testkapaciteten er blevet udvidet, og en række restriktioner er indført for at undgå en anden virusbølge i verdens næststørste økonomi.

Alligevel er det ikke lykkedes at holde coronavirus helt nede, og Beijing og en nordøstligt beliggende provins har nye stigninger i smittetallet.

I alt er 28 millioner mennesker under ordre om at blive hjemme.

Myndighederne har onsdag lokal tid registreret 115 nye smittetilfælde på fastlandet. Tallet var 55 dagen inden.

Højeste smittestigning

Dermed har der været den højeste smittestigning siden 30. juli sidste år.

I 107 af tilfældene er der tale om lokalt overført smitte.

90 af dem er registreret i Hebei-provinsen, der omkranser Beijing, mens den nordøstligt beliggende Heilongjiang-provins har 16 nye tilfælde.

Tre byer i Hebei er under en nedlukning. Det gælder millionbyerne Shijiazhuang, Xingtai og Langfang.

Imens har landets hovedstad, Beijing, skruet op for coronascreeninger af borgere og andre forebyggende tiltag.

Tag bilen

Heilongjiang-provinsen har onsdag erklæret en covid-19-krise.

Også her har en millionby - nemlig Suihua med 5,2 millioner indbyggere - beordret sine borgere til at blive hjemme.

For at undgå yderligere smittestigninger håber myndighederne, at der vil være væsentligt færre rejsende end normalt under næste måneds kinesiske nytår.

Folk bliver bedt om at tage bilen i stedet for andre transportformer, og mange provinser ønsker, at migrantarbejdere afholder sig fra at rejse, mens de har ferie.

Det samlede antal bekræftede coronatilfælde på det kinesiske fastland er i alt 87.706, mens det samlede antal bekræftede døde er 4634.

Amerikanske efterretningstjenester har dog sat spørgsmålstegn ved tallenes rigtighed.

USA registrerer næsten 4500 coronadødsfald på et døgn

Henrettelser udskudt: Drabsmænd smittet med corona

USA trækker sig også fra VM i håndbold