Kina tvinger abort igennem: - Det er uhyggeligt

Kinesiske myndigheder forsøger at tvinge sterilisering og abort igennem over for en gruppe kvinder, der tilhører en minoritet i landet

Hvordan garderer et land sig bedst mod stigende fødselsrater?

Tjo, man kan jo starte med at gennemtvinge graviditetskontrol, brug af spiral, sterilisering og endda abort over for hundredtusinder af kvinder.

Det er således strategien, de kinesiske myndigheder har og stadig benytter sig af i forhold til det muslimske mindretal, uighurerne, i Kinas vestlige Xinjiang-provins.

Det viser en række interviews med flere end 30 kilder suppleret med regeringsdokumenter fra Kina, som netop er udgivet på baggrund af en rapport fra nyhedsbureauet Associated Press (AP).

Og det er hård læsning. Syv tidligere indsatte fra de meget omdiskuterede interneringslejre beretter, at de har mistet evnen til at få børn efter tvangsfodring med piller, der var svangerskabsforebyggende.

Kulturelt folkemord

Seniorforsker Lars Erslev Andersen fra DIIS har også læst rapporten og betegner det som 'grim politik', at fødselsraten blandt uighurer er faldet dramatisk de seneste år.

Siden 1955 har Kina flyttet han-kinesere til Xinjiang og også tvunget uighurer ud. På den måde udgør han-kinesere i dag over 40 procent i området.

- At der er tale om et målrettet forsøg på at ændre forholdet i størrelsen mellem han-kinesere og uighurer i det hele taget i Xinjiang, tror jeg ikke, der er tvivl om, siger Lars Erslev Andersen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Der har gennem tiden været adskillige protesterer imod Kinas interneringslejre i Xinjiang. Her ses kvinder fra Indonesien. Foto: Bay Ismoyo/Ritzau Scanpix

- Det er på høje tid, at det internationale samfund reagerer på det kulturelle folkemord. Situationen vidner om, at der foregår kriminalitet møntet på en specifik befolkningsgruppe.

- Det er uhyggeligt, det, der foregår i Xinjiang, påpeger Lars Erslev Andersen.

Det kinesiske udenrigsministerium har forholdt sig til afsløringerne med at benægte indholdet.

Ifølge en talsperson fra ministeriet, Zhao Lijian, er historierne falske og fabrikerede på forhånd, lyder meldingen.