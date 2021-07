Kina: Vi har tvunget amerikansk krigsskib væk

Kinas militær oplyser mandag, at det har 'tvunget et amerikansk krigsskib væk', efter at det illegalt var sejlet ind i kinesisk farvand nær Paraceløerne.

Episoden fandt ifølge Reuters sted på årsdagen for en international dom, der fastslår, at kineserne ikke har krav på Det Sydkinesiske Hav.

Den amerikanske destroyer 'USS Benfold' sejlede ifølge det kinesiske militær ind i farvandet Paraceløerne uden tilladelse fra den kinesiske regering.

Det kaldes af militæret for en 'alvorlig krænkelse af Kinas suverænitet og en undergravelse af stabiliteten i Det Sydkinesiske Hav'.

- Vi opfordrer indtrængende USA til øjeblikkeligt at indstille sådanne provokerende handlinger, hedder det i en erklæring fra Folkets Befrieleseshærs sydlige kommando.

Den amerikanske hær har ikke reageret på den kinesiske erklæring.

Øgruppen Paraceløerne er blandt hundredvis af småøer, rev og atoller, som er genstand for territoriale stridigheder mellem Kina, Vietnam, Taiwan, Filippinerne, Malaysia og Brunei.

Det kinesiske styre gør krav på det meste af regionen, som er rig på mange ressourcer.

Den 12. juli 2016 afgjorde Den Permanente Voldgiftsdomstol i Haag, at Kina ikke har nogen ret til suverænitet i Det Sydkinesiske Hav.

Afgørelsen gjorde det også klart, at Kina forbryder sig mod internationale regler, når landet fisker tæt på blandt andet Filippinerne, Malaysia og Vietnam, og når kineserne bygger militære baser på blandt andet Spratlyøerne tæt på Filippinerne.

- Kina har intet juridisk eller historisk grundlag for at kræve ret til ressourcerne, hedder det i afgørelsen fra domstolen i Haag.

Den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, sagde i en erklæring i weekenden, at frihed på havet var en fastslået og varig rettighed, som er i alle nationers interesse.

- Intet sted i verden er den lovbaserede maritime orden mere truet end i Det Sydkinesiske Hav. Den Kinesiske Folkerepublik fortsætter en kurs med tvang og trusler over for landene i Sydøstasien, lød det.

Kort efter sin indsættelse i januar sendte præsident Joe Bidens administration en destroyer gennem Taiwanstrædet.

Skibets sejlads 'demonstrerer, at USA er opsat på at sikre et frit og åbent hav i regionen. USA vil fortsætte med at sejre, flyve og operere alle steder, hvor det er tilladt i henhold til folkeretten', hed det i en erklæring.

I den blev det understreget, at Kinas kurs i hele Det Sydkinesiske Hav er omstridt.