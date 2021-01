Kinas præsident advarer mod ny kold krig

Kinas præsident, Xi Jinping, åbnede mandag et virtuelt Davos-møde, hvor mange af verdens ledere skal drøfte pandemi og andre store kriser på en lang række videokonferencer.

I sin åbningstale opfordrede Xi til 'global enhed' på baggrund af coronapandemien.

- At opbygge små kliker eller starte en ny kold krig for at afvise, true eller presse andre vil kun skabe splittelse i verden, siger Xi og understreger, at 'konfrontation er en blindgyde'.

Det årlige økonomiske topmøde i World Economic Forum, der normalt holdes i Davos i De Schweiziske Alper, er virtuelt. Der vil dog blive holdt et mindre fysisk opfølgningsmøde i Singapore i maj.

Mange af verdens mest magtfulde politiske ledere og erhvervsfolk plejer at deltage.

Ud over den kinesiske præsident deltager forbundskansler Angela Merkel fra Tyskland og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, samt en række andre stats- og regeringschefer fra EU-lande i World Economic Forum (WEF).

USA's præsident, Joe Biden, deltager ikke. Han er travlt optaget af sin nye regering og håndtering af pandemien.

I stedet vil Bidens klimaudsending John Kerry og smitteværnrådgiveren Anthony Fauci være med ved det digitale forum.

Ved årets møde, der har undertitlen 'Et afgørende år at genopbygge tillid', er FN's generalsekretær, António Guterres, også blandt de mere end tusind deltagere.

Mødet vil fokusere på at forme den politik og de partnerskaber, der er brug for i 2021, når verden er på vej ud af coronanedlukninger.

- I lyset af covid-19-pandemien er behovet for at genstarte prioriteterne og det uopsættelige i at reformere systemer vokset rundt om i verden, har Klaus Schwab, der er formand for WEF, sagt i oplægget til dette års møde.

Pandemien har tydeliggjort 'udfordringerne i vores komplekse og indbyrdes afhængige verden', hedder det i pressemeddelelsen fra WEF.