Kinesisk domstol afviser dødsdømt canadiers appel

En kinesisk domstol har tirsdag afvist den canadiske statsborger Robert Schellenbergs appel om at få omstødt sin dødsstraf for narkosmugling.

Schellenberg blev anholdt af de kinesiske myndigheder i december 2014 og sigtet for narkosmugling i januar 2015.

Han blev i 2018 idømt 15 års fængsel for forbrydelsen, men et år senere blev dommen ændret til dødsstraf ved en ny og pludselig retssag i provinsen Liaoning.

Canadieren, hvis fulde navn er Robert Lloyd Schellenberg, blev i sin tid sigtet for at have medvirket til at smugle 222 kilo metamfetamin fra Kina ind i Australien.

Ifølge den kinesiske anklagemyndighed var canadieren hovedbagmanden i en international gruppe, som stod bag smuglingen.

Både Canada og USA har i løbet af årene kritiseret Kina for dommen og kaldt den 'politisk motiveret'.

Robert Schellenberg er ikke den eneste canadier til at blive idømt dødsstraf i Kina.

I 2019 blev en unavngiven canadisk statsborger også dømt til døden ved en domstol i Guangdong-provinsen for at have produceret og smuglet methamfetamin i Kina.

I juni 2020 fik en tredje canadier ved navn Xu Weihong også en dødsdom for ulovlig produktion af medicin i byen Guangzhou.

Det skete, efter at han i 2016 var blevet anklaget for at producere stoffet ketamin.

Fælles for alle dødsdommene er, at de er blevet givet, mens Kina og Canada har befundet sig i en hård diplomatisk strid.

Striden begyndte, da canadiske myndigheder i 2018 anholdt finansdirektøren fra den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou.

Meng blev pågrebet på baggrund af en amerikansk udleveringsanmodning, efter at Huawei blev anklaget for at have brudt USA's sanktioner mod Iran. Hun blev officielt sigtet for spionage i juni sidste år.

Det ventes inden årets udgang at blive afgjort, hvorvidt hun skal udleveres til retsforfølgelse i USA.

Canadas ambassadør i Kina, Dominic Barton, fordømmer tirsdag den kinesiske domstols opretholdelse af dødsdommen over Robert Schellenberg og beder Kina om at vise nåde.

Samtidig siger ambassadøren til journalister, at Canada fortsat er dybt bekymret over Kinas vilkårlige brug af dødsstraf.

Barton siger videre, at det 'ikke er tilfældigt', at Kina annoncerer afgørelsen af Schellenbergs appel, imens sagen mod Meng Wanzhou er i gang i Canada.