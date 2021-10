Kinesisk sikkerhedslov får Amnesty til at lukke kontor i Hongkong

Amnesty International lukker fra nytår sit kontor i Hongkong med henvisning til Kinas nye hårde sikkerhedslov i området.

Loven, som er blevet presset igennem af det kommunistiske styre i Beijing, har i praksis gjort det umuligt for menneskerettighedsorganisationen at arbejde frit uden hårde reaktioner fra regeringen.

Det skriver Amnesty i en erklæring.

- Det er en tung beslutning, siger Anjhula Mya Singh Bais, som leder Amnestys internationale bestyrelse. Der har været store protestaktioner mod sikkerhedsloven i 2019 og 2020.

Protesterne udviklede sig hurtigt til demonstrationer for mere demokrati og for at politiet skulle stilles til ansvar, efter der blev brugt gummikugler og tåregas mod demonstranterne.