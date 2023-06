Kinesiske kampfly overflyver Taiwan

10 kinesiske kampfly har overfløjet grænsedragningen i Taiwanstrædet søndag.

Det oplyser det taiwanske forsvarsministerium.

Taiwans flyvevåben svarede igen ved at sende egne kampfly i luften.

Også fire kinesiske krigsskibe blev spottet i deres patruljering.

Det er nu anden gang på under en uge, at Taiwan har meldt ud om ny kinesisk militæraktivitet.

I torsdags fløj 37 kinesiske kampfly ind i den selvstyrende ø's luftforsvarsrum.

Kina anser Taiwan som værende en del af landet og mener, at øen skal regeres fra Beijing.

Taiwan, der har et veludviklet demokrati, afviser kategorisk, at den selvstyrende ø skal regeres af Kina.

Da den daværende formand for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, i august sidste år besøgte Taiwan, gennemførte Kina storstilede krigsøvelser rundt om øen.

Også efter Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, besøgte USA tilbage i april var spændingerne på et højt plan.

Kinas militær igangsatte en tre dage lang militærøvelse omkring Taiwan.

Dengang krydsede 42 militærfly og otte skibe den grænsen i Taiwanstrædet.

Det amerikanske medie The Washington Post har tidligere fået fat i dokumenter fra lækagen af amerikanske efterretninger.

De viser ifølge mediet, at det er Taiwans egen vurdering, at landets luftforsvar ikke vil være i stand til nøjagtigt at kunne opfange missilaffyringer fra Kina.

Overordnet set er vurderingen, at Kina vil have en langt bedre mulighed for hurtigt at etablere kontrol med luftrummet, end Rusland viste sig at have i Ukraine.

Validiteten af dokumenterne er ikke blevet bekræftet.