Knap 1000 tilhængere af ekspremierminister anholdt

Knap 1000 tilhængere af den tidligere premierminister Imran Khan er på under et døgn blevet anholdt i Pakistans Punjab-provins.

Det oplyser Pakistans politi ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

- Politistyrker har anholdt 945 lovovertrædere og skurke på tværs af provinsen, lyder det i en udtalelse til pressen ifølge AFP.

Imran Khan blev anholdt tirsdag af kampklædte styrker. Det skete, da han i Islamabad dukkede op til en korruptionssag, hvor han er anklaget.

Anholdelsen af den omstridte politiske figur førte straks til protester i landet.

I flere pakistanske byer blokerede demonstranterne gaderne, og politiet svarede igen med at bruge vandkanoner og tåregas.

Pakistans politi oplyser onsdag, at 130 betjente og embedsfolk i Punjab er kommet til skade i protesterne som følge af Khans anholdelse.

Annonce:

Der skal desuden være blevet sat ild til 25 politivogne, og 14 regeringsbygninger er angiveligt blevet ødelagt og plyndret.

Punjab ligger i det centraløstlige Pakistan. Provinsen omfatter blandt andet Pakistans næststørste by, Lahore, der også er Imran Khans hjemby.

Adgangen til de sociale medier Twitter, Facebook og YouTube er blevet begrænset over hele Pakistan. Det oplyste organisationen NetBlocks, der overvåger adgangen til internettet globalt, tirsdag.

Pakistans indenrigsminister, Rana Sanaullah, sagde tirsdag eftermiddag, at der er blevet givet ordrer til politiet om at håndtere Khans tilhængere med fast hånd, hvis de bryder loven eller skaber utryghed.

Imran Khan var premierminister i Pakistan fra august 2018 til april 2022.

Khan, der er tidligere cricketstjerne, blev tvunget til at gå af, da han i april sidste år tabte en tillidsafstemning. Han havde forud for afstemningen forsøgt at forhindre den ved at opløse nationalforsamlingen.

Det blev dog erklæret ugyldigt af den pakistanske højesteret, og Khan tabte afstemningen. Han er blevet bandlyst fra at stille op til valg i fem år.