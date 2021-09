Knap hver tredje BP-tank er løbet tør i Storbritannien

Næsten en tredjedel af BP's tankstationer rundt om i Storbritannien måtte søndag melde udsolgt af de to mest almindelige typer benzin.

For tredje dag i træk var der lange køer ved landets tankstationer. Nogle steder ventede bilisterne i timevis på at komme til en stander.

- Med den intense efterspørgsel, vi har oplevet i de seneste to dage, vurderer vi, at omkring 30 procent af stederne i dette netværk i øjeblikket ikke har nogen af de mest almindelige typer brændstof, meddeler BP.

Flere steder er der sat sedler på standerne med besked om, at der er udsolgt.

Briterne har hamstret benzin af frygt for, at landet er ved at løbe tør.

For BP og andre olieselskaber har meddelt, at en mangel på chauffører betyder, at der er problemer med at transportere benzin, olie og diesel ud til tankstationerne.

Ifølge den britiske transportsektor mangler der i øjeblikket cirka 100.000 lastbilchauffører i Storbritannien.

Cirka 25.000 udenlandske chauffører har forladt Storbritannien i forbindelse med brexit.

Manglen på chauffører har søndag aften fået premierminister Boris Johnsons regering til at meddele, at den vil ophæve konkurrencereglerne midlertidigt.

Det vil betyde, at konkurrerende olieselskaber må dele oplysninger og koordinere indsatsen for at få brændstof ud til der, hvor det mangler.

- Vi er opmærksomme på, at der har været problemer i forsyningskæderne, siger erhvervsminister Kwasi Kwarteng.

Boris Johnson overvejer også at få soldater fra den britiske hær til at sætte sig bag rattet i lastbilerne.

Det er en plan, der blev udarbejdet på det tidspunkt, da den britiske regering forberedte sig på måske at skulle forlade EU uden en skilsmisseaftale.

Planen indebærer, at hundredvis af soldater kan indkaldes for at sikre vigtige forsyninger. Det kan dog tage op til tre uger at sætte i værk, skriver avisen The Guardian.

Regeringen har også meddelt, at den i de kommende måneder vil udstede op mod 10.500 midlertidige visa til udenlandske lastbilchauffører og anden udenlandsk arbejdskraft.