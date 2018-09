Kørekort bliver til app

Regeringen vil gøre kørekortet digitalt, så man slipper for at have sit kort i lommen

Mange har allerede deres dankort som app på telefonen, og kørekortet bliver endnu et skridt på vejen fra regeringens side i sit mål om at gøre danskernes relevante id-beviser digitale.

Det er en del af regeringens digitale service reform 'Digital service i verdensklasse'. Det er andet reformspor af de i alt seks tiltag, der er en del af regeringens Sammenhængsreform.

Kørekortet skal kunne installeres gennem en app på mobilen, der ved et enkelt fingeraftryk eller en personlig kode kan åbnes og vises på skærmen.

Det skriver Finansministeriet

Ikke helt slut med kortet

Det vil blot fungere som et supplement at have appen. Man kan stadig have kortet i tegnepungen, da det stadig vil være gyldigt.

Regeringen ønsker blot at forenkle og digitalisere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen på kørekortområdet.

Udover at gøre kørekortet digitalt vil regeringen forenkle og digitalisere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen på kørekortområdet.

- Mange oplever, at der er meget lang ventetid på at få behandlet deres ansøgning om kørekort, fordi det foregår manuelt og papirtungt. Derfor vil regeringen, ud over at gøre selve kørekortet digitalt, også se på mulighederne for at digitalisere ansøgningsprocessen, så det sparer tid hos både ansøgerne og sagsbehandlerne, forklarer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Det digitale kørekort er det første id-bevis, der kan findes digitalt. Andre kort som sundhedskortet skal også gøres digitalt. Det skal de da danskerne nemmere vil have dem ved hånden, når de er på mobilen.

Kørekort-appen, der blot skal supplere det fysiske kørekort, forventes klar inden udgangen af 2020.