Koncertgæst sagsøger Travis Scott og Drake efter dødsulykke

Rapperne Travis Scott og Drake er blevet sagsøgt af en af de koncertgæster, der kom til skade under en Astroworld-koncert, hvor otte mennesker mistede livet.

Det er den 23-årige Kristian Paredes, som står bag stævningen. Han kom alvorligt til skade under begivenheden, der fik dødelig udgang for en række festivalgæster.

Søgsmålet blev søndag aften bekræftet af advokatfirmaet bag, Thomas J. Henry Law, på det sociale medie Twitter.

- Breaking! Thomas J. Henry Law har indgivet et af de første søgsmål i sagen om Travis Scott Astroworld Festival-tragedien, står der.

Advokatfirmaet opfordrer i samme ombæring koncertgæster, der kom til skade under begivenheden, til at henvende sig.

Kritik af optræden

Søgsmålet mod de to rappere, som er blandt verdens mest populære, går på, at de med deres opførsel på scenen har bidraget til og tilskyndet til det kaos, der udspillede sig og endte med at koste otte koncertgængere livet.

Travis Scott er blandt andet kendt for sine energiske liveoptrædener, og det er ikke sjældent, at publikum laver såkaldte moshpits, som er en slags små grupper af slåskampe, til hans koncerter.

Ifølge søgsmålet burde Drake have kendt til Travis Scotts voldsomme adfærd på scenen.

- Da Drake kom på scenen sammen med Travis Scott, hjalp han med at opildne publikum, selv om han var bekendt med Travis Scotts tidligere adfærd, står der i stævningen.

Festival aflyst

Kristian Paredes fortæller, at han under koncerten pludselig følte et 'skub' oppe foran scenen.

- Publikum blev kaotisk, og der startede et stormløb.

- Flere tiggede og bad Live Nation Entertainments (koncertarrangøren, red.) sikkerhedsvagter om hjælp, men de blev ignoreret, siger han.

Mere end 50.000 mennesker deltog i den to dage lange musikfestival i Texas' største by, Houston. Efter ulykken er resten af festivalen blevet aflyst.