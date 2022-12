Kongresudvalg vil offentliggøre Trumps selvangivelser

Et udvalg i USA's lovgivende forsamling, Kongressen, har stemt for at offentliggøre tidligere præsident Donald Trumps selvangivelser fra årene 2015 til 2020.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen kommer efter flere års tovtrækkeri, hvor Donald Trump har kæmpet for at holde sine skatteforhold for sig selv, mens hans finansielle baggrund har været genstand for kontroverser.

Udvalgets formand, demokraten Richard E. Neal, siger ifølge avisen The New York Times efter afstemningen, at 'det ikke handler om at straffe'.

- Det handler ikke om at være ondsindet, tilføjer han.

Ifølge The New York Times kan det stadig tage en rum tid, før selvangivelserne kan komme i offentlighedens hænder.

De bliver i første omgang tilgængelige for Repræsentanternes Hus, det ene af kamrene i Kongressen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er den private selvangivelse et af de punkter, hvor præsident Donald Trump har skilt sig ud fra sine forgængere.

Demokraterne i udvalget, som arbejder med sagen, har sagt, at de har behov for at se dokumenterne for at vurdere om USA's skattemyndighed IRS har holdt korrekt opsyn med Trumps skatteforhold.

Udvalget vil også vurdere, om der er behov for at opdatere lovgivningen.

Mens indsigten i selvangivelserne vil give det bedste øjebliksbillede af, hvordan Trumps skatteforhold er, er meget af hans fortid allerede blevet afsløret af diverse medier.

The New York Times kunne i 2020 bringe resultaterne af en undersøgelse af den tidligere præsidents selvangivelser for mere end to årtier.

Dengang kunne avisen berette, at Donald Trump ikke havde betalt føderal indkomstskat i 11 af de 18 år, som The New York Times var gået i dybden med.

Når selvangivelserne fra 2015 til 2020 bliver offentliggjort vil det vedrøre hans egen selvangivelse samt selvangivelsen for otte selskaber med forbindelse til Donald Trump.