Konservative får ny våd klud i ansigtet ved valg i Berlin

Ved delstatsvalget i Berlin, der finder sted samtidig som det tyske valg til Forbundsdagen, får det socialdemokratiske SPD og dets spidskandidat Franziska Giffey 21,4 procent af stemmerne.

Det viser det endelige resultat mandag morgen ifølge valgkommissionen, efter at alle stemmerne er talt op.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Miljøpartiet De Grønne vinder opbakning fra 18,9 procent, mens Angela Merkels konservative CDU får et skuffende resultat med 18,1 procent af stemmerne.

Dermed er der på flere måder tale om en skuffende dag for det magtvante CDU. På landsplan må partiet sammen med søsterpartiet CSU nøjes med 24,1 procent af stemmerne.

SPD's Michael Müller, der har været borgmester i Berlin siden 2014, stiller ikke op til genvalg og skal derfor erstattes. Det er SPD's Franziska Giffey og De Grønnes Bettina Jarasch, der kæmper om hans post.

Også i den nordøstlige delstat Mecklenburg-Vorpommern har der været valg søndag.

Her viser prognoser, at delstatens ministerpræsident, SPD's Manuela Schwesig, ser ud til at sikre sig genvalg i sikker stil.

SPD står således til omkring 38,2 procent af stemmerne. Det er en stor fremgang i forhold til valget i 2016, hvor partiet fik 30,6 procent.

CDU har også i Mecklenburg-Vorpommern haft et skuffende valg. Partiet står til at få omkring 14,2 procent af stemmerne, hvilket er et fald på næsten fem procentpoint fra 19 procent af stemmerne i 2016.

CDU ser dermed også ud til at blive mindre end det højreorienterede, indvandringskritiske Alternative für Deutschland (AfD).

AfD står til at få cirka 17,8 procent, hvilket er et fald fra 20,8 procent i 2016.