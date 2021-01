Krævede hans hoved på et fad: Politichef træder tilbage

Steven Sund - chefen for Capitol Police, der er politistyrken i USA's Kongres - trækker sig med virkning fra 16. januar.

Det oplyser en talskvinde for politiet ifølge NBC News.

Fratrædelsen kommer efter onsdagens uroligheder i Kongressen, der blev stormet af hundredvis af tilhængere af præsident Donald Trump.

Kræver politichefs afgang

Flere amerikanske medier skriver, at Steven Sund meddelte sin fratræden, efter at formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, havde ringet til ham og bedt ham om at træde tilbage.

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, har tidligere været ude at sige, at han mener, at folkemængden i Washington D.C. ville være blevet behandlet værre af politiet, hvis de havde været sorte og eksempelvis demonstreret for bevægelsen Black Lives Matter.

- Ingen kan fortælle mig, at de ikke var blevet behandlet meget, meget anderledes, hvis det her havde været en gruppe af Black Lives Matter-demonstranter, sagde Biden i en tv-tale torsdag.

Hjemsendt betjent

Fire personer har mistet livet i forbindelse med optøjerne i hovedstaden, og 68 personer er anholdt.

Desuden er en politibetjent, der ifølge politiet i Washington D.C. skød en kvindelig demonstrant, blevet hjemsendt.

I det hele taget har politiet fået voldsom kritik for sin ageren, da uromagerne stormede kongresbygningen.

Lederen af fagforeningen for Capitol Police, som har til opgave at beskytte Kongressen, har tidligere sagt, at dårlig planlægning førte til, at politiet blev overmandet af voldelige personer, som stormede bygningen.

Ifølge fagforeningslederen manglede betjentene på stedet både den støtte og det udstyr, de havde brug for, for at kunne tage kontrol over situationen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Steven Sund forklarede tidligere torsdag, at politiet havde forberedt sig på en demonstration for ytringsfrihed, og at det ikke forventede det voldelige angreb.

Han sagde videre, at optøjerne var ulig noget andet, han havde oplevet i sine 30 år i politiet.