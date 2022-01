Kreml har skrevet oppositionsleder Navalnyj på terrorliste

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er blevet opført på myndighedernes liste over terrorister og ekstremister.

Den 14. januar terrorstemplede Rusland to af Navalnyjs nærmeste rådgivere.

Nu er Navalnyj selv blevet opført på listen. Den udarbejdes af det russiske finanstilsyn Rosfinmonitoring.

Ud over Navalnyj er yderligere ni af hans rådgivere og støtter blevet opført på listen. Det oplyser hans egen antikorruptionsbevægelse, FBK.

FBK blev sidste år skrevet på listen over ekstremistiske organisationer.

På terrorlisten er Navalnyj sidestillet med højreekstreme nationalister og udenlandske terrororganisationer som Islamisk Stat (IS).

Navalnyj blev fængslet for et år siden. Han blev anholdt, da han vendte tilbage til Rusland efter et ophold i Berlin. Her var han blevet behandlet efter at have overlevet en forgiftning.

De tyske læger og laboratorier i Frankrig og Sverige konstaterede, at han var forgiftet med stoffet Novichok.

Siden fængslingen har myndighederne i Moskva slået stadig hårdere ned på oppositionsgrupper.