10-årige Taylor dræbt af tornado

10-årige Taylor Thornton er identificeret som en af de 23 personer, der søndag aften blev dræbt af en tornado i Lee County, Alabama, USA.

Stan Cox, rektor for Taylor Thorntons skole, bekræfter efter aftale med pigens familie den tragiske nyhed over for pressen.

Han beskriver Taylor som en ’ekstremt glad pige’.

- Hun var meget nysgerrig og elskede at lære. Hun var bare et sødt og rart barn, der altid smilede, siger Stan Cox til tv-stationen CNN.

Ifølge retsmediciner Bill Harris er der blandt de omkomne tre børn, der var i alderen seks, ni og ti år.

Taylor Thornton, 10, mistede livet, da Alabama blev ramt af en række tornadoer søndag. Foto: Reuters

Lee County-sherif Jay Jones viser ødelæggelserne omkring Beauregard frem for pressen. Foto: AFP

USA: Dødstallet stiger efter voldsom tornado

Sherif Jay Jones oplyser, at redningsfolk stadig finkæmmer området omkring byen Beauregard, der blev særligt hårdt ramt. Adskillige mennesker savnes fortsat.

- Vi taler om flere dusin, siger sheriffen på et pressemøde mandag aften.

Træer rykket op

Dagen efter katastrofen ligger huse knust, mens redningsarbejderne forsøger at finde døde og overlevende mellem brædder og murbrokker.

Videoer og billeder fra stedet viser ødelagte huse, hvor tagene er fløjet af, biler er væltet, og træer er rykket op og væltet.

- Det ser ud som om, at nogen tog en kæmpe kniv og skrabede den hen over jorden, siger sherif Jay Jones på pressemødet.

Et stykke metal er bøjet omkring et træ tæt på stedet, hvor et hus blev jævnet med jorden. Foto: Reuters

Myndighederne oplyser, at mere end 40 personer er blevet indlagt med kvæstelser som følge af tornadoerne, der er de dødeligste i USA i seks år.

Flere behandles for 'meget alvorlige' skader.

Varsel i fire stater

Voldsomme vejrforhold søndag forårsagede en række tornadoer i det sydlige USA. Der blev sendt tornadovarsler ud i delstaterne Alabama, Georgia, Florida og South Carolina.

Lee County, Alabama, blev ramt af to voldsomme tornadoer, der skal have været 400 meter brede og bevæget sig flere kilometer.

Carol Dean siger til Associated Press, at hun fandt sin bryllupskjole i sit ødelagte hjem. Men uvejret havde også taget hendes mand, 53-årige David Wayne Dean.

- Han nåede ikke væk, konstaterer hun.

Julie Morrison sidder på en stol foran ruinerne af sit hjem. Foto: Reuters

Alabamas guvernør, Kay Ivery, oplyser at delstaten arbejder på at hjælpe familier, der er blevet ramt af tornadoerne.

- Vores hjerter er hos dem, der har mistet livet i det uvejr, der har ramt Lee County i dag, skriver hun.

USA’s præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at han har givet den føderale krisemyndigheden, FEMA, besked på at give Alabama førsteklasses behandling.