10.000 skal holde Wagner væk

Polen planlægger at sende op mod 10.000 ekstra soldater til grænsen mod Belarus for at styrke grænsevagten.

Det siger forsvarsminister Mariusz Blaszczak torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Cirka 10.000 soldater vil være ved grænsen. Heraf skal 4000 direkte støtte grænsevagten, mens 6000 er i reserven, siger ministeren i et interview med statslig radio.

- Vi flytter hæren tættere på grænsen til Belarus for at skræmme aggressorerne, så de ikke tør angribe os.

Torsdagens nyhed er den seneste i en række af meldinger om oprustning ved grænsen.

Onsdag lød det fra landets indenrigsminister, Maciej Wasik, at 2000 soldater flyttes til grænsen.

Dagen forinden gav Polens forsvarsministerium grønt lys til, at der kan sendes flere soldater til grænsen.

Beslutningen blev taget, efter at den polske grænsevagt mandag anmodede ministeriet om at få tilført yderligere 1000 soldater. Begrundelsen var håndtering af et stigende antal forsøg på ulovligt at krydse grænsen.

Den seneste tid er der opstået en del spændinger mellem Polen og Belarus.

Det skyldes blandt andet, at et større antal soldater fra den private russiske hær Wagner-gruppen er flyttet til Belarus.

Wagner stod i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse.

Belarus er en af Ruslands nærmeste allierede i krigen mod Ukraine.

De seneste uger har flere medlemmer af Wagner-gruppen vist sig i området ved grænsen mellem Polen og Belarus.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, har sagt, det er et forsøg på at skabe ustabilitet i den østlige del af Nato.

Den transatlantiske forsvarsalliance Nato består af 31 lande - herunder Danmark. Polen er et af alliancens mere østligt beliggende lande.

Belarus fortsætter også militære øvelser nær grænsen i denne uge, skriver Reuters.

Udover bekymringen for Belarus' bevægelser har Polen også registreret en stigning i antallet af især mellemøstlige og afrikanske migranter, der forsøger at krydse grænsen.

Indtil videre har 19.000 mennesker alene i år forsøgt at krydse den polsk-belarusiske grænse ulovligt. For 2022 var hele tallet 16.000.