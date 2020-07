100-årig i vildt corona-stunt: Modtager stor hæder

Den 100-årige krigsveteran fra Anden Verdenskrig Tom Moore er fredag blevet slået til ridder af dronning Elizabeth ved en ceremoni ved Windsor Castle.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Sky News.

Tom Moore modtager hæderen, efter at han formåede at indsamle næsten 33 millioner pund - omkring 270 millioner kroner - til det britiske sundhedsvæsen under coronakrisen.

Kort før sin runde fødselsdag tidligere på året kastede Tom Moore sig ud i en opsigtsvækkende udfordring.

Han ville gå 100 gange frem og tilbage i sin have i Bedfordshire - kun ved hjælp af sin rollator og viljestyrke.

Udfordringen skulle tiltrække opmærksomhed til ansatte i den britiske sundhedssektor, der har været presset under udbruddet af coronavirus.

I takt med at Tom Moore tilbagelagde meter efter meter i sin have, strømmede donationerne ind.

Præstationen fik i maj premierminister Boris Johnson til at opfordre dronningen til at slå Tom Moore til ridder.

Efter fredagens ceremoni kan Tom Moore, der var kaptajn under Anden Verdenskrig, nu kalde sig Sir Tom Moore.

Ridderkåringer, der var planlagt til at blive afholdt på Buckingham Palace og Palace of Holyroodhouse i Edinburgh i juni og juli er blevet udsat på grund af udbruddet af coronavirus.

Det britiske kongehus valgte dog at gøre en undtagelse for Tom Moore, der blev hædret ved en lille ceremoni ved Windsor Castle.

Ved kåringen deltog Tom Moores datter, svigersøn og to børnebørn.