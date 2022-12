100 missiler affyret mod Ukraine: Mindst to døde

En førende amerikansk diplomat siger, at den russiske præsident, Vladimir Putin, ved, at krigen i Ukraine 'kan stoppe i dag', hvis han vil. Viceudenrigsminister for politiske anliggender Victoria Nuland fremsatte kommentarerne lørdag, da hun besøgte en FN-støttet humanitær gruppe i Kiev, der hjælper mennesker, der er blevet fordrevet fra deres hjem på grund af krigen. Den og flere andre nyheder i lyd og billeder får du her