100.000 kan vende hjem efter stor naturbrand i USA

Omkring 100.000 beboere nord for Los Angeles i USA kan søndag tage hjem til deres respektive huse og lejligheder.

De har været evakueret i flere dage på grund af en voldsom naturbrand. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Branden er 41 procent inddæmmet, og den har fortæret et areal svarende til 3223 hektar, oplyste brandmyndighederne i Los Angeles søndag.

Branden opstod sent torsdag aften lokal tid, og den spredte sig hurtigt på grund af kraftig vind og lav luftfugtighed. 1000 brandfolk blev sat ind for at bekæmpe den.

Den har ødelagt 21 bygninger, og tre brandfolk har fået mindre skader i forbindelse med bekæmpelsen af ilden. En mand er død af hjertestop, hvilket af myndighederne kobles til branden.

Ilden ulmer stadig nær byen Sylmar, der ligger cirka 30 minutter fra Los Angeles.

Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået. Det forsøger myndighederne at opklare.