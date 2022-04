11 civile er fundet dræbt i forstad til Kiev

Ligene af 11 civile personer er fundet i en garage i byen Hostomel, der ligger i udkanten af Ukraines hovedstad, Kyiv.

Det skriver den ukrainske avis Pravda sent onsdag aften.

Avisen henviser til et opslag fra tidligere indenrigsminister Arsen Avakov på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge opslaget står russiske soldater bag drabene.

Det har ikke været muligt at få oplysningerne bekræftet fra uafhængig side, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Hostomel ligger nordvest for Kiev med en flyvestation i nærheden. Der har været kraftige kampe om byen mellem russiske invasionsstyrker og ukrainske forsvarsstyrker, siden krigen brød ud.

Størstedelen af byens 16.000 indbyggere er flygtet. For få dage siden genvandt ukrainske styrker kontrollen med byen samt de nærliggende byer Butja og Irpin.

I Butja blev der efter de russiske styrker tilbagetrækning fundet over 300 lig liggende i gader og andre steder.

Ukraine og Vesten har beskyldt Rusland for at stå bag drabene og betegnet det som krigsforbrydelser.

Rusland har afvist beskyldningerne.

Tirsdag sagde lederen af lokaladministrationen i Hostomel, at det ikke havde været muligt at redegøre for omkring 400 borgeres skæbner samt, at myndighederne ville begynde at gennemgå kældre i byen.