11 personer indlagt efter voldsom turbulens

11 passagerer og medlemmer af besætningen på et fly fra Milano til Atlanta i den amerikanske delstat Georgia er endt på hospitalet, efter at de blev udsat for voldsom turbulens.

Det oplyser flyselskabet bag flyet, Delta.

- Medlemmer af Deltas plejehold forsøger at komme i kontakt med kunder på Delta fly 175, der oplevede alvorlig turbulens, før de landede sikkert i Atlanta, udtaler en talsperson fra selskabet.

Uklart

Det er uklart, hvor mange af de 151 passagerer og den 14 personer store besætning om bord på flyet kom til skade ud over de 11, som er blevet fragtet til hospitalet.

Omfanget af deres skader står heller ikke klart.

Flyet er sandsynligvis fløjet over eller nær ved orkanen Idalia, der forårsager voldsomme vinde ved den amerikanske golfkyst.

Den ventes at gå i land i delstaten Florida tidligt onsdag.

Orkanen Franklin bevæger sig på samme tid over Atlanterhavet, men hverken Delta eller den amerikanske luftfartsmyndighed har sat forbindelse mellem stormene eller de tilskadekomne flypassagerer.

Ifølge luftfartsmyndigheden opstod turbulensen omkring 64 kilometer fra lufthavnen i Atlanta.

Efterforsker

En talsperson fortæller, at en efterforskning af hændelsen vil blive sat i gang.

Videnskabsfolk har forudset, at turbulens i ellers klart vejr er blevet sværere at forudse.

Samtidig bliver det mere almindeligt på grund af menneskeskabte klimaforandringer.

Verden er i gennemsnit 1,2 grader varmere i dag end i midten af 1800-tallet, der bruges som udgangspunkt i global klimapolitik.

FN's Klimapanel, IPCC, har slået fast, at det 'utvetydigt' er vores afbrænding af fossile brændsler, som har bidraget til det.