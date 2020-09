1126 nye smittetilfælde gør Norge til et rødt land

Med over 1126 nye coronasmittetilfælde i de seneste 14 dage har Norge passeret grænsen for at blive vurderet som et 'rødt' land.

Det rapporterer det norske medie NRK.

Et af de norske myndigheders kriterier for at afgøre, om et land er 'rødt', er, om der inden for de seneste to uger har været flere end 20 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Sundhedsmyndighederne i Danmark har også en bekymringsgrænse ved 20 smittede pr. 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.

Norge er nået op på det røde niveau som følge af flere større udbrud - blandt andet i Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen, rapporterer NRK.

For Norge ligger grænsen til det 'røde' niveau på over 1084 nye smittetilfælde inden for de seneste 14 dage. Befolkningsgrundlaget, som sundhedsinstituttet FHI anvender, er 5.421.241, siger fagdirektør Frode Forland.

Fra tirsdag 25. august til 8. september har 1126 personer fået påvist covid-19, hvorved der er 20,77 smittede pr. 100.000 indbyggere.

I Norge skal alle rejsende, som kommer fra et 'rødt' land, i ti dages indrejsekarantæne.

I Bergen har 363 personer fået covid-19, efter at der har været studiestart i byen. Omkring 200 af de smittede er studerende.

I Sarpsborg og Fredrikstad er over 2500 personer i karantæne efter fejring af en muslimsk højtid.

Smitten er også nået til Haukeland sygehus, hvor ti ansatte er smittet, og mindst 76 er i karantæne.