12 dræbt på hotel i Mozambique: Formodes at være udlændinge

Ligene af 12 mennesker, der er fundet halshugget i kølvandet på et islamistisk angreb i Mozambique, kan være udlændinge.

Det siger en lokal politichef i byen Palma i det nordlige Mozambique, hvor ligene er fundet.

Politichefen, Pedro da Silva, tilføjer, at ligene endnu ikke er identificeret, og at han derfor ikke kender deres identitet. Men det er formentlig udlændinge, idet de er hvide mennesker, siger han.

- De blev bundet og halshugget her, siger han til tv-stationen TVM, mens han udpeger det sted, hvor han siger, at han begravede ofrene.

En talsmand for det nationale politi siger, at han ikke har set det pågældende tv-interview og derfor ikke kan bekræfte oplysningerne. Han tilføjer, at sagen er under efterforskning.

Snesevis af mennesker blev dræbt, og mange af dem halshugget, da militante islamister indledte et angreb mod området den 24. marts.

Det fulde omfang af angrebet er endnu uklart. Men ud over de mange dræbte er titusinder af indbyggere drevet på flugt.

Islamisk Stat har taget skyld for angrebet. I de seneste år er oprørere, der har forbindelse til gruppen, blevet mere og mere aktiv i Cabo Delgado-provinsen, hvor Palma ligger.

Palma ligger i et område, hvor store internationale selskaber har gasanlæg, der udvinder naturgas for mange milliarder dollar.

Det er derfor ikke udelukket, at der kan være udenlandske ofre.

I de første dage af langvarige angreb var hotel Amarula i Palma belejret af militante. En del udlændinge boede på hotellet.

Flere af dem forsøgte at flygte fra hotellet 26. marts, men blev skudt. Syv mistede livet, har regeringen tidligere oplyst. Blandt dem var en britisk mand og en sydafrikaner.

Mozambiques hær siger, at Palma nu er sikker, efter at soldater igen har taget kontrol over den sidste del af byen.