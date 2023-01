1200 personer er anholdt i Brasilien efter stormløb

Over 1200 personer er blevet anholdt i Brasilien, efter at tusindvis af højreorienterede brasilianere søndag stormede nationalforsamlingen og flere andre bygninger.

Den brasilianske justitsminister, Flávio Dino, siger, at det brasilianske demokrati ikke kommer til at acceptere kriminelle handlinger i politiske konflikter.

- Det kommer ikke til at lykkes for dem at ødelægge det brasilianske demokrati. Vi kommer ikke til at acceptere, at man tyr til kriminalitet i politiske konflikter i Brasilien. En kriminel bliver behandlet som en kriminel, siger han.

Demonstranterne er tilhængere af ekspræsident Jair Bolsonaro. De ønskede, at militæret skulle gribe ind for at forhindre, at den venstreorienterede Lula da Silva blev indsat som præsident.

Luiz Inacio Lula da Silva og lederne af kongressens kamre - senatets formand, Veneziano Vital do Rego, og underhusets formand, Arthur Lira - samt chefdommeren Rosa Weber har underskrevet en erklæring, hvori de fordømmer, hvad de betegner som 'terrorhandlinger' i hovedstaden Brasilia.

Det er en henvisning til det stormløb mod regeringsinstitutioner i hovedstaden, som tidligere præsident Jair Bolsonaros støtter stod bag søndag.

Ibaneis Rocha, som er guvernør i det føderale distrikt, hvor hovedstaden Brasília ligger, skriver på Twitter ifølge CNN, at de ansvarlige vil komme til at 'betale for de forbrydelser, der er begået'.

Det blev mandag kendt, at landets højesteret har givet ordre til at rydde store teltlejre, hvor Bolsonaro-tilhængerne havde overnattet under deres protestkampagne.

Brasiliens guvernør, Ibaneis Rocha, har fyret hovedstadens sikkerhedsminister, Anderson Torre, som tidligere var Bolsonaro's justitsminister.

Rigsadvokatens kontor har bedt landets højesteret om at udstede en arrestordre på Torres. Der skal også udstedes 'arrestordrer på alle andre embedsmænd, som har ansvar for handlinger og udeladelser' op til urolighederne.

Demonstranterne krævede blandt andet en genoptælling af anden valgrunde i præsidentvalget sidste år. Her tabte den siddende præsident, Bolsonaro, snævert til venstrefløjens Luiz Inácio Lula da Silva, som nu er landets præsident.