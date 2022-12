13-årig pige helbredt for uhelbredelig kræft

Læger i Storbritannien har i weekenden lovprist en ny og måske banebrydende behandling af en aggressiv form for leukæmi, efter at en teenagepige er blevet helbredt for ellers tilsyneladende uhelbredelig kræft.

Den 13-årige Alyssa blev diagnosticeret med akut T-celle lymfoblastisk leukæmi (ALL) i 2021.

Efter at alle kendte behandlingsformer mod hendes leukæmi havde slået fejl, fik hun en ny type medicin. Og den virkede.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Karina Frimodt fortæller, at hun har haft en ekstra følsom uge op til 'Knæk Cancer'-showet Karina Frimodt sætter her ord på dette års udgave af 'Knæk Cancer'.

Tegn på bedring

Læger på Great Ormond Street Hospital anvendte ved udviklingen af medicinen til pigen 'base editing', hvor et enzym modificerer DNA.

I denne proces med udviklingen af medicinen blev der anvendt hvide blodlegemer (immunceller) fra en rask donor.

Efter 28 dages brug af medicinen var der tegn på bedring.

Annonce:

Seks måneder senere er kræftsygdommen ikke til at spore. Alyssa er dog stadig under overvågning.

- Hun klarer sig godt i sit hjem i Leicester i det centrale England, hvor hun efterbehandles.

- Uden den eksperimentelle behandling var den eneste mulighed at lindre Alyssas symptomer uden behandling af sygdommen, skriver hospitalet i en pressemeddelelse søndag.

En talsmand for Great Ormond Street Hospital, Robert Chiesa, siger, at der er tale om en 'ret så bemærkelsesværdig udvikling'. Han understreger samtidig, at resultaterne af behandlingen skal overvåges og bekræftes i de kommende måneder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I 2020 afprøvede man også en 'ny' kræftbehandling, hvor der sprøjtes kemo direkte på kræftcellerne i bughinden. Foto: Olivia Loftlund

Påvirker alle celler

ALL er den mest almindelige form for kræft hos børn. Den påvirker alle celler i immunsystemet, der er kendt som B-celler og T-celler, der bekæmper og beskytter mod virus.

Ifølge lægestaben bag behandlingen af Alyssa er hun den første patient, som har fået celler fra 'base-editing'.

Annonce:

I behandlingen ændres 'bogstaver' i DNA-koden, så instruktioner om specifikke proteiner også ændres.

Forskere på Great Ormond Street Hospital og på Londons University College har været med til at udvikle brugen af 'baseediterede' T-celler til brug i behandlingen af B-celle-leukæmi i 2015.

For at behandle andre former for leukæmi måtte forskerne blandt andet finde en løsning på, at T-celler, der skulle genkende og angribe kræftceller, dræbte hinanden.

En lang række ændringer af DNA var nødvendig for at få disse celler til at gå efter cancerceller, uden at de skadede hinanden.

Her kan du blive klogere på fremtidens våben mod kræft.