13 russiske droner skudt ned i Ukraine onsdag

Få flere nyheder fra krigen i Ukraine her

Ukraine skød mindst 13 droner ned onsdag, oplyser talsmænd for regeringshæren i Kyiv, efter at de russiske styrker havde gennemført det første større droneangreb mod Ukraines hovedstad i flere uger.

Der er ingen udsigt til fredsforhandlinger i konflikten, som har kostet tusindvis af mennesker livet og gjort millioner til flygtninge og forvandlet byer til ruiner.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har opfordret Rusland til at indlede en tilbagetrækning til jul som første skridt frem mod en fredsaftale.

Redningsmandskab og politi undersøger resterne af en drone efter et luftangreb på en bygning i Kyiv onsdag. Ukraine skød mindst 13 droner ned onsdag, oplyser talsmænd for regeringshæren i Kyiv, efter at de russiske styrker havde gennemført det første større droneangreb mod Ukraines hovedstad i flere uger. Foto: Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

Kreml fastslog i en erklæring onsdag, at der ikke bliver tale om 'en jule-våbenhvile'.

Kyivs borgmester, Vitalij Klitschko, siger, at ukrainske luftforsvarssystemer nedskød over en halv snes iranskproducerede droner tidligt onsdag morgen, hvor der var luftalarm i byen i tre timer.

Annonce:

I et Kyiv-distrikt siger indbyggere, at de hørte lyden af en iransk drone, der kaldes 'scootere' af ukrainerne på grund af deres højlydte svirrende motorer. Kort efter var der en kraftig eksplosion i en ejendom.

- Jeg stod i køkkenet. Da jeg hørte lyden af 'scooteren', løb jeg ud i badeværelset, siger den 39-årige Yana, som skulle til at gå på arbejde, da droneangrebet skete.

- Jeg ville ønske alt dette var ovre. Jeg ville ønske (præsident Vladimir) Putin, det svin, var død. Det er de eneset følelser nu, siger hun.

Ukraines vestlige allierede lovede tirsdag det krigshærgede land endnu en milliard euro - op mod 7,5 mia. kr. - som hjælp 'til at komme gennem vinteren'.

Hjælpen er en reaktion på appeller om hjælp fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som har udtrykt dyb bekymring over Ruslands konstante angreb på det ukrainske elnet, som betyder, at mange ukrainere sidder i vinterkulden uden varme og lys og rindende vand.

Annonce:

- Omkring 70 lande og internationale organisationer har været samlet i Paris ved et møde om hastende vinterhjælp til Ukraine, om at hjælpe ukrainerne til at komme gennem denne vinter, sagde Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, på konferencen.