132 dræbt på 96 sekunder: Nu vender omstridt fly tilbage

Mystisk flystyrt med amerikansk Boeing-fly har skræmt flypassagerer verden over - flyselskabet tør dog ikke tage alle flyene i brug igen

132 mennesker dræbt på kun 96 sekunder i 'den dødeligste luftfartskatastrofe i Kina i 28 år'.

Sådan beskriver kinesiske myndigheder flystyrtet med et Boeing 737-800, der på mystisk vis styrtede ned i sidste måned.

Nu er det omstridte fly tilbage i luften igen hos flyselskabet China Eastern, efter de midlertidigt suspenderede brugen af deres 223 fly.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flyets anden sorte boks blev fundet den 27. marts, men det er endnu ikke meldt ud, om årsagen er fundet ved hjælp af flyets data under flystyrtet.

Amerikanske eksperter blev fløjet ind for at hjælpe med at finde årsagen til ellers uforklarlige flystyrt, og myndighederne vil indsende en foreløbig rapport til FN's luftfartsagentur ICAO inden torsdag.

ICAO har tidligere haft et 20 måneder langt flyveforbud mod storebroderen Boeing 737 MAX efter en række flyulykker.

Sådan så det ud, da kinesisk redningsmandskab gennemsøgte bjergsidens 20 meter dybe hul, efter Boeing-flyet styrtede med høj fart og eksploderede. Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Flyselskabet fortæller, at det har udført systematiske test, kontroller og verificeret luftdygtighedsdata for hvert fly, og at de vil udføre testflyvninger før de igen tages i brug til kommercielle flyvninger.

Fly med registreringsnumre tæt på ned nedstyrtede Boeing 737-800 holdes dog på jorden endnu, og flyselskabet evaluerer og tester fortsat. Det er ikke meldt ud, om planen er, at tage disse i brug igen.

Første flyvning foregik i Kina søndag mellem de sydvestlige byer Kunming og Chengdu.