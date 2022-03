132 dræbte i mystisk flystyrt: Nu er den sorte boks fundet

Mandag styrtdykkede et Boeing-fly på automatpilot ind i en bjergside og dræbte 132 personer

96 sekunder. Så kort tid tid det fra et Boeing-fly begyndte at tabe højde, til det styrtede mandag.

Nu ser det ud til, at familie og pårørende snart kan finde ud af, hvad der skete med flyet, der styrtede ned og dræbte 132 personer.

Flyet fra China Eastern Airlines mistede en voldsomt mængde højde på under to minutter og styrtede ned i den bjergrige Guangxi-region i Kina.

Det bliver beskrevet som Kinas værste flyulykke i over et årti, og det voldsomme flystyrt har skabt en fordybning på 20 meter i jorden.

Nu er den 'sorte boks' fra det nedstyrtede Boeing 737-800 blevet fundet. Boksen blev fundet halvanden meter under jorden på en bjergskråning. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Holdet bag eftersøgningen havde ledt efter flydataoptageren i området, efter de fandt cockpittets stemmeoptager onsdag.

Det to optagere skal hjælpe efterforskere med at fastslå, hvad der fik flyet til at styrtdykke fra 8.800 til 2.500 meters højde, inden det styrtede, selvom det var på automatpilot.

Hundredevis af har siden onsdag finkæmmet bjergsiden uden for byen Wuzhou, men søgningen er blevet kompliceret af regnfulde og mudrede forhold.

China Eastern, der er et af Kinas fire store flyselskaber, har midlertidigt suspenderet brugen af dets flåde på hele 223 Boeing 337-800, men oplyser, at de ikke ser tegn på problemer med de andre fly.