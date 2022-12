14 mennesker er druknet ved dåbsritual i flod i Sydafrika

Mindst 14 mennesker er druknet under et dåbsritual ved en flod i Sydafrika.

De blev revet med af strømmen i en pludselig oversvømmelse lørdag.

Det meddeler en talsmand for redningstjenesten i Johannesburg søndag.

Dødstallet kan stige. Redningsmandskab leder stadig efter savnede, men det er ikke muligt at sætte et præcist antal på, siger talsmanden.

Han antyder, at chancen for at finde dem i live er små.

Tidligere søndag ledte redningsmandskab efter omkring otte savnede. Men i løbet af dagen blev fem af dem fundet døde.

I alt var 33 mennesker samlet til dåbsritualet på bredden af floden Jukskei i Bramley Park, der er en forstad til Johannesburg.

Området har været ramt af kraftige regnskyl på det seneste. Det kan skabe flodbølger, der kommer hurtigt og med en stærk strøm.

I juni døde fire mennesker i en lignende ulykke ved en flod i Limpopo-provinsen.

Det fik myndighederne til at udsende en advarsel mod at holde dåbsceremonier i floder, særligt på denne årstid, hvor storme og oversvømmelser ikke er ualmindelige.