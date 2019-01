14 personer dør i brand på to skibe nær Krim

Mindst 14 personer er omkommet, efter at to skibe er brudt i brand nær Krimhalvøen ved Kertjstrædet.

Det oplyser Ruslands statslige agentur for hav- og flodtransport ifølge AFP.

- Der var i alt 11 lig, siger Aleksej Kravtjenko, der er talsmand for agenturet og tilføjer:

- Tre andre personer sank under vand for øjnene af redningsarbejdere.

De tre personer er højst sandsynligt døde, vurderer talsmanden. Branden brød angiveligt ud, da de to skibe flyttede benzin mellem sig.

Et redningshold ved skibene fortalte ifølge myndighederne, at besætningerne hoppede i vandet for at undslippe flammerne, skriver Reuters.

Han tilføjer, at myndighederne på land i byen Kertj er klar til at tage imod ofrene. Skibene "Kandy" og "Maestro" havde besætninger fra Indien og Tyrkiet.

Det ene skib havde en besætning på 17 personer, mens det andet havde 14 personer om bord.

12 personer er overlevet, meddeler Aleksej Kravtjenko og påpeger, at der stadig er fem personer, som redningsarbejdere endnu ikke har fundet.

Siden 25. november sidste år har Rusland tilbageholdt 24 ukrainske sømænd og deres skibe, der sejlede i samme område.

Det har de seneste måneder skabt gnidninger rent politisk mellem Rusland og Ukraine.

Rusland argumenterer med, at ukrainerne ulovligt var sejlet ind i russisk territorialfarvand.