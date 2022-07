14 personer meldes dræbt i missilangreb på lejligheder i Odesa

Et russisk missil har ifølge den ukrainske redningstjeneste ramt en beboelsesejendom i den ukrainske by Odesa natten til fredag og dræbt 14 personer.

- 14 personer er døde og 13 er såret, skriver redningstjenesten på beskedtjenesten Telegram.

Tidligere lød det, at ti personer havde mistet livet i angrebet, men nu lyder det altså, at 14 er døde i angrebet.

Syv personer er reddet ud af bygningens murbrokker. Af dem er tre børn.

Talsmanden henviser til det ukrainske militær, der siger, at missilet stammer fra et 'strategisk luftfartøj i Sortehavet'.

- Et missil ramte en ni etager høj beboelsesejendom, siger militæret.

- I en beboelsesejendom er ni etager i en af blokkene fuldstændig ødelagte. Redningsarbejdere har allerede behandlet syv tilskadekomne - herunder tre børn.

Et andet missil har ifølge Bratjuk ramt et ferieresort i Odesa og såret adskillige.

Missilangrebet i Odesa kommer, blot få dage efter at et russisk missilangreb ramte et shoppingcenter i Krementjuk og kostede 18 civile livet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har afvist, at det var russiske styrker, der stod bag det angreb.

Den sydlige del af Odesa er et strategisk vigtigt område, fordi det er hjem for en havneby af samme navn.

Torsdag forlod russiske styrker deres positioner på Slangeøen, der ligger ud for kysten i Odesa.

Slangeøen blev et symbol på ukrainsk modstand i krigens første dage. Det skete, da et russisk krigsskib opfordrede ukrainere på øen til at overgive sig og blev mødt af et 'skrid ad helvede til'.

Ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ændrer russernes exit fra Slangeøen situationen i Sortehavet.

- Det er ikke en garanti for sikkerhed. Det er ikke en garanti for, at vores fjender ikke vender tilbage. Men det begrænser handlemulighederne for besætterne betydeligt, sagde Zelenskyj i sin daglige tale torsdag.