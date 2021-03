15 omkommet og 400 savnet efter kæmpe brand i Bangladesh

15 mennesker er bekræftet omkommet og 400 savnes stadig efter en storbrand i Rohingya-flygtningelejren i Cox's Bazar i Bangladesh, oplyser FN tirsdag.

- Hvad vi har fået bekræftet indtil nu er, at 15 er omkommet, 560 er kvæstet, og 400 savnes stadig, og mindst 10.000 hytter og telte er ødelagt. Det betyder, at mindst 45.000 mangler et sted at være, siger Johannes van der Klaauw fra FN's Flygtningeorganisation i Bangladesh.

Han siger, at branden var af et omfang, som ikke er set før i flygtningelejrene i regionen.

En voldsom brand hærgede også midt i januar en stor flygtningelejr ved Cox's Bazar i Bangladesh, der huser tusindvis af rohingya-flygtninge.

Rohingyaerne er et etnisk muslimsk mindretal i Myanmar. Flere end en million rohingyaer er flygtet til lejre i det sydlige Bangladesh.

Hovedparten af dem flygtede fra Myanmar i 2017, hvor de blev udsat for en militæroffensiv, som ifølge FN's efterforskere blev gennemført med 'en intention om folkedrab'.