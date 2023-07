15 timers skænderi er billedet på et totalt kollaps

Besætningen på den Banksy-støttede båd med navnet Louise Michel havde et 15 timer langt skænderi med kystvagten i Italien, og det er blevet et billede på regionens totale kollaps, hvad angår håndtering af migranter

Den lyserøde båd Louise Michel er på en mission.

Båden og dets besætning vil forsøge at redde så mange flygtninge og migranter som overhovedet muligt i Middelhavet. Men den opgave har efterhånden udviklet sig til en gordisk knude, der hver eneste uge koster menneskeliv.

En hændelse fra 24. marts 2023 kan være med til at forklare, hvordan det kan være, at vi i nu årevis har vænnet os til at læse om katastrofer med hundredvis af ofre i Middelhavet.

Samtidig var det en episode, der trak store overskrifter i Italien. Blandt andet hos den store italienske avis Corriere della Sera.

Og hvad skete der så?

Langt skænderi

Det hele startede kl. 13.43, hvor Louise Michel melder, at de er på vej til en såkaldt Sar-zone omkring 100 kilometer syd for den italienske område.

En Sar-zone er et sted, hvor den ansvarlige kystvagt har forsikret, at det rette udstyr, mandskab og setup er på plads, så både i nød kan reddes.

En båd fyldt med migranter ud for Grækenlands kyst. Foto: Hellenic Coast Guard/Ritzau Scanpix

Få minutter senere melder Louise Michel, at de har fået en mayday fra Frontex om en båd i nød, og de havde planer om at tage derned. Men kystvagten i Italien havde andre tanker.

De mente, at Louise Michel ikke har den fornødne kapacitet og beordrede, at ngo-båden sejlede til nærmeste havn i Trapani hurtigst muligt.

Mudderkast

Efterfølgende udspillede der sig et bizart forløb, hvor den italienske kystvagt og Louise Michels besætning skændtes i 15 timer om, hvordan redningen skulle forløbe.

Ifølge kystvagten havde Louise Michel ikke kapaciteten til at redde migranterne, mens Louise Michels folk beskylder kystvagten for at tøve med at redde migranterne i nød.

Mudderkastet fortsatte i efterspillet, hvor aktivisterne jublede over at have reddet liv og beskyldte italienerne for at ignorere folk i livsfare. Det fik de italienske myndigheder til at afvise anklagerne og oplyse, at de på ingen måde er i krig med ngo'erne, selv om de ikke respekterer lovgivningen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med folkene bag Louise Michel og arbejder fortsat på et interview.

Det er livsfarligt for migranterne at tage turen over Middelhavet. Foto: Hellenic Coast Guard/Ritzau Scanpix

Døden skal skræmme

Men hvorfor er der ikke bedre styr på det?

Ekstra Bladet har talt med enhedsleder, seniorforsker og ekspert i migration hos DIIS Hans Lucht, der siger, at planen i EU er ikke-eksisterende.

- Der er ikke nogen enighed om, hvem der skal tage sig af de her mennesker. Så lige nu er 'planen', at døden på Middelhavet skal skræmme folk væk, men det har ikke virket, og bare betydet, at flere er druknet.

- De her både bliver jo spottet ret tidligt af Frontex, men ingen griber ind. Havde man haft en velvilje, så kunne de mennesker, der er døde, måske have været levende i dag. Men der er politisk lammelse, siger Hans Lucht til Ekstra Bladet.

En såret migrant bliver tilset af lægerne ud for Libyens kyst. Foto: Darrin Zammit Lupi/Ritzau Scanpix

Hjælper sig selv

- Hvad sker der med de mennesker, der rent faktisk kommer frem?

- Italien har et stort arbejdsmarked og er blandt de største økonomier i Europa. Samtidig har de en stor undergrundsøkonomi, så der skal bruges folk til eksempelvis at plukke tomater eller agurker. Der er brug for billig arbejdskraft i landet.

- Men tit lader de også bare folk rejser videre uden at registrere dem, som de i virkeligheden burde. Italien siger 'hvis Europa ikke vil hjælpe os, så hjælper vi bare os selv', og så havner de ofte i Tyskland, siger Hans Lucht.

Ny situation

Samtidig fortæller Hans Lucht, at selv om bådflygtninge i årevis har druknet i Middelhavet, så har situationen har ændret sig denne sommer.

- Rigtig mange mennesker rejser fra Nordafrika til Italien, men det nye er, at folk rejser fra det østlige Libyen til Italien, og den rute er meget længere og derfor farligere. Fra det vestlige Libyen og Tunesien tager turen under et døgn, men nu skal skibene bruge fire-fem dage på at nå frem.

- Det kræver større skibe, mere proviant og mere held for at klare den. For det er klart, at når 700-800 mennesker er pakket sammen på et lille skib, så skal der ikke meget for at skabe panik, hvis motoren bryder sammen, der er dårligt vejr eller bølgerne skyller ind over skibet. Og så kan den hurtigt tippe, siger Hans Lucht til Ekstra Bladet.

Rådner op

Derudover er tyngdepunktet generelt skiftet fra Libyen til Tunesien. Det er også nyt. Ifølge eksperten er årsagen til skiftet, at situationen i Egypten og Tunesien er blevet mere og mere kaotisk de seneste par år. Og groft sagt er udsigten til at få et interessant liv slet ikke til stede.

Derfor sætter de livet på spil for at komme til Italien.

Louise Michel sammen med et tysk skib i 2020. Foto: Chris Grodotzki/Sea-Watch.org/Ritzau Scanpix

- Mange migranter vurderer fortsat, at det er for farligt, men en stor del tager jo stadig turen. Det handler jo om liv og død for de her mennesker. Det er bestemt ikke ufarligt at blive i Nordafrika, og hvis du gør, så kan du ende med at rådne op.

- Samtidig har migranterne jo også både smartphones og Ipads, så de ved jo godt, hvordan det søde liv i Europa ser ud. De håber bare, at de ikke ender med at være blandt de to procent, der drukner, siger Hans Lucht med henvisning til, at omkring to ud af 100 migranter dør på havet.

En tragedie

Ekstra Bladet har også talt med generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl, der kalder situationen i Middelhavet for en menneskelig tragedie.

- Det er en tragedie, der udspiller sig, men det er ikke en ny tragedie, at der er så mange mennesker, der desperat forsøger at komme til Europa, siger Anders Ladekarl.

- Hvad er gået galt dernede?

- Det er svært at sige, hvad der er gået galt. Men der er helt sikkert ingen nemme løsninger. Det er ikke noget, der løses med et snuptag. Der er alt for mange flygtninge, som ikke kan få beskyttelse og ser Europa som en mulighed for et bedre liv og derfor er villige til at risikere deres liv.

- Det handler altså om at gøre livet mere attraktivt i de lande, hvor de kommer fra.