16 personer mister livet i bygningskollaps i Kina

Mindst 16 personer er dræbt i et bygningskollaps fredag i millionbyen Chongqing, der ligger i den sydvestlige del af Kina.

Det meddeler den statslige tv-station CCTV lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge myndighederne styrtede bygningen sammen som følge af en eksplosion, der menes at være udløst af udsivende gas.

Over 150 redningsfolk blev sendt til ulykkesstedet efter eksplosionen, der skete ved middagstid.

26 personer blev reddet ud af den sammenstyrtede bygning, hvoraf de 16 er erklæret døde. De øvrige er indlagt på et hospital.

Et øjenvidne siger til en lokal tv-station, at braget fra eksplosionen var 'meget skræmmende - alle vores vinduer blev blæst i stykker'.

Eksplosionen indtraf, samtidig med at folk i bygningen var ved at indtage deres frokost i en kantine.

Gaslækager, der udløser eksplosioner, er ikke usædvanlige i Kina.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skyldes det svage sikkerhedsstandarder, og korruption blandt de embedsfolk, som har til opgave at sørge for, at installationerne opfylder myndighedernes krav.

I juni blev 25 mennesker dræbt ved en eksplosion, der ramte både et bygningskompleks og et butikscenter, der var fyldt med folk på indkøb.