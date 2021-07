17 anholdt: Her er de formodede lejemordere

Blandt de anholdte er der flere tidligere colombianske soldater og to amerikanske statsborgere

Politiet i Haiti har vist en lang række anholdte personer, som man formoder at stå bag drabet på landets præsident, frem til verdenspressen.

I alt har man anholdt 17 personer, mens otte personer er på fri fod, og tre mistænkte er blevet dræbt i ildkamp med politiet.

Personerne, som kan ses på billederne i artiklen, inkluderer blandt andet tidligere colombiansk soldater og to amerikanske statsborgere.

Samtidig med at de anholdte blev vist frem, præsenterede myndighederne i Haiti et stort arsenal af våben, der er blevet beslaglagt i forbindelse med anholdelserne.

Beslaglæggelser

Det er endnu uklart, hvad motivet for mordet på præsident Jovenel Moïse var. Han blev dræbt onsdag i sit eget hjem, hvor en gruppe personer trængte ind og skød ham 12 gange.

I angrebet blev Moïses kone også såret, men hun er uden for livsfare.

Ud over våben har politiet konfiskeret amerikanske dollars, pas, præsidentens personlige checkhæfte og en server med overvågningsvideo fra præsidentens residens.

Foto: Ritzau Scanpix

Jagt fortsætter

Imens fortsætter eftersøgningen efter de resterende formodede gerningsmænd.

Det var omkring klokken 01.00 lokal tid onsdag, at gerningsmænd trængte ind i Jovenel Moïses hjem i Pelerin og skød ham og hans hustru, førstedame Martine Möise.

Boligen ligger i bjergene over hovedstaden Port-au-Prince.

Efter hændelsen erklærede regeringen onsdag morgen krisetilstand i landet i to uger. Det giver sikkerhedsstyrker beføjelse til at ransage hjem samt forbyde enhver form for forsamling, som kan forstyrre freden.

Haiti ligger i Det Caribiske Hav, hvor det grænser op til den Dominikanske Republik. Der bor omkring 11 millioner mennesker i landet.

Foto: Ritzau Scanpix

Et land i dyb krise

Der bor 11 millionerne mennesker i Haiti. 59 procent af dem lever under FN's fattigdomsgrænse.

Nationen er i kølvandet på drabet på præsidenten endt i et magtvakuum, som Ekstra Bladet beskrev torsdag.

Efter drabet erklærede landets fungerende premierminister Claude Joseph landet i krisetilstand. Men Claude Joseph er aldrig blevet godkendt af parlamentet som premierminister, skriver CNN.

Og bare to dage før sin død, udnævnte præsident Moise en ny mand, Ariel Henry, som premierminister.

Til det haitianske medie Le Nouvelliste fastholder Ariel Henry, at han er landets sande premierminister, og at Claude Joseph blot er 'en del af min regering'.

Alt i mens de to mænd skændes om magten, er landets sundhedssystem ved at gå op i limningen.

Haiti har nemlig modtaget nul vacciner mod coronavirus - det eneste land på den vestlige halvkugle uden vacciner.