17 døde i brand på russisk militærinstitut

17 mennesker har mistet livet i en brand, der er brudt ud på et militært forskningsinstitut i Rusland.

Det oplyser kilder i den russiske redningstjeneste til nyhedsbureauerne Tass og Interfax.

Branden brød ud torsdag, hvor seks mennesker blev fundet døde i instituttet i byen Tver nordvest for hovedstaden Moskva.

Men efterhånden som redningsmandskab har fået fjernet de nedbrændte ruiner af den fuldkommen ødelagte bygning, er der fundet flere dødsofre, siger kilderne.

Ifølge Interfax er otte personer stadig savnet.

Det militære forskningsinstitut betragtes som centralt for det russiske forsvarsministeriums operationer.

Instituttet har blandt andet været med til at udvikle det russiske Iskander-missil, der på nuværende tidspunkt bliver brugt i krigen i Ukraine.

Branden på instituttet har ramt et areal på i alt 2,5 kvadratkilometer.

Knap 100 mennesker blev evakueret, da branden brød ud. 54 mennesker måtte reddes ud fra området, hvoraf 30 var kvæstet.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at branden opstod på grund af en fejl i det elektriske system, skriver Tass. Desuden ser det ud til, at brandvæsnet blev tilkaldt for sent, tilføjer det russiske nyhedsbureau.

Militære efterforskere er ved at undersøge den præcise årsag til branden.