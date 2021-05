17 dræbt: Skatteforslag trækkes tilbage

Mindst 17 mennesker er døde og over 800 kommet til skade i forbindelse med protester i Colombia i de seneste dage.

De dræbte er 16 civile og en politimand. Det oplyser Colombias ombudsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Lidt over 300 af de i alt 846 kvæstede er civile.

Et lovforslag om højere skatter havde fået titusindvis af mennesker til at gå på gaden for at vise deres modstand mod det.

De omfattende protester har ført til plyndringer og hærværk i flere byer.

Præsident Iván Duque meddelte allerede i fredags, at han vil stryge de mest kritiserede dele af lovforslaget. De handler om en lavere fradragsgrænse på personskat og højere moms.

Men demonstrationerne er fortsat, og nu vil præsidenten skrotte hele forslaget, siger han mandag.

- Jeg beder Kongressen om at trække den lov tilbage, der er foreslået af finansministeriet, og snarest behandle en ny lov, som der er konsensus om, for at undgå økonomisk usikkerhed, siger Duque mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fagforeninger og en del parlamentsmedlemmer ser det som en sejr, at forslaget er opgivet.

I nogle kvarterer kunne man høre jubel og larm fra folk, der slog på potter og pander for at fejre meldingen.

- Det er de unge, de sociale organisationer og de mobiliserede borgere, der har oplevet død og besejret regeringen, skriver den venstreorienterede senator Iván Cepeda ifølge Reuters på Twitter.

- Regeringen skal ikke præsentere den samme reform med sminke på. Borgerne vil ikke acceptere nogen tricks, advarer han om.

Præsidenten står fast på, at en reform på skatteområdet er nødvendig. Det handler om at stabilisere Colombias økonomi og kunne finansiere fremtidens velfærd, siger han.

Ifølge Duque er der bred enighed om, at det er nødvendigt.

Fredag advarede Colombias centralbank om, at det kan få negative konsekvenser for landets økonomi, hvis en skattereform ikke gennemføres.