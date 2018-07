17 personer mister livet i ulykke med turistbåd i USA

17 personer mistede livet, da en turistbåd kæntrede ved byen Branson i den amerikanske delstat Missouri.

Dykkere har bjærget de sidste fire omkomne fredag aften dansk tid, oplyser byens sherif, Doug Rader, til en lokal radiostation.

Mindst syv personer blev kvæstet, da båden forliste torsdag omkring klokken 19 lokal tid.

Videooptagelser fra ulykkestidspunktet viser et kraftigt stormvejr omkring Table Rock-søen, hvor der var høje bølger.

Det er en af de værste dødsulykker, den amerikanske turistindustri har oplevet i årevis.

Den forulykkede båd var et amfibiefartøj, der er designet til både at kunne sejle og køre på vejen.

Den var en del af turistattraktionen "Ride the Ducks", hvor besøgende bliver kørt og sejlet rundt i det specialdesignede fartøj, der benytter særlige ramper til at komme mellem vej og vand.

Det er en form for turistattraktion, der findes i flere amerikanske storbyer.

31 personer - heriblandt flere børn - var om bord på fartøjet, da det kæntrede og sank. Adskillige er bragt til hospitalet.

Båden kæntrede, mens området på den kunstige Table Rock-sø var plaget af stormfuldt vejr. Søen ligger på grænsen mellem delstaterne Missouri og Arkansas.

Suzanna Smagala fra Ripley Entertainment, der ejer turistattraktionen "Ride the Ducks", siger, at selskabet har bidraget til redningsarbejdet.

Hun tilføjer, at det er selskabets første ulykke i mere end 40 år.

Branson ligger omkring 320 kilometer sydøst for Kansas City og er et populært feriemål for familier.